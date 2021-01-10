وزير خارجية الإمارات: قمة العُلا أنهت الخلافات الخليجية.. الشعوب تريد المصالحة

تواصل – وكالات:

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن قمة العُلا أنهت الخلاف مع قطر، مؤكدا الحاجة في الوقت نفسه إلى خطوات بناء الثقة.

وأضاف قرقاش “انتهينا من الخلاف.. والإمارات من خلال إعلان العُلا ومن خلال الثقة في قيادة السعودية لهذا الملف أنهت هذا الخلاف”، وفقا لـ”سكاي نيوز عربية”.

وتابع: “أعتقد أن هناك حاجة لمخاطبة عواطف الناس وعقولهم. فما من شك أن شعوب الخليج تريد هذه المصالحة وأن تقلب صفحة الخلاف، ولكن العقول أيضا في خلاف ممتد مثل هذا (تحتاج) إلى خطوات بناء ثقة في المرحلة القادمة”.