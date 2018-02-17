«الأحوال المدنية»: قريبا تجديد الهوية الوطنية ذاتياً خلال دقائق

تواصل – الرياض:

أعلنت وكالة الأحوال المدنية عن إطلاق خدمة جديدة قريباً تتيح تجديد الهوية الوطنية ذاتياً، وخلال دقائق معدودة لتوفير وقت وجهد المواطنين.

وكشف جناح وكالة الأحوال المدنية المشارك في مهرجان “الجنادرية 32” عن الخدمة الذاتية التي ستطلقها الوكالة قريباً، التي تتيح للمواطن تجديد بطاقة الهوية الوطنية ذاتياً دون الحاجة لتواجد الموظف لتنفيذ الخدمة.

وفي التفاصيل يتطلب تجديد بطاقة الهوية الوطنية من خلال جهاز شبيه بجهاز الصرف الآلي، إدخال البطاقة القديمة في منفذ خاص، ثم يقف المواطن أمام كاميرا تلتقط له صورة شخصية، على أن يتم التحقق من هويته من خلال منفذ البصمة بذات الجهاز قبل أن يتم إصدار بطاقة الهوية الوطنية المجددة خلال دقائق معدودة.

ويأتي هذا الجهاز الجديد ضمن حزمة من الخدمات والتقنيات الجديدة التي ستتاح لجميع المستفيدين من خدمات الأحوال المدنية قريباً في الأماكن العامة.