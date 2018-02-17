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تحكم في قائمة أصدقاء الـ«فيسبوك» بـ5 طرق

تحكم في قائمة أصدقاء الـ«فيسبوك» بـ5 طرق
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تواصل – وكالات:

تتضمن منصة فيسبوك عبر الهواتف الذكية العديد من خيارات البحث عن الأصدقاء، حيث يمكن للمستخدمين البحث عن أي شخص على المنصة عن طريق الاسم أو البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

ومن خلال التوجه إلى قائمة الإعدادات في فيسبوك ثم الضغط على خانة الأصدقاء، سوف تنتقل إلى قسم الأصدقاء في المنصة والذي ستشاهد ضمنه:

• الأصدقاء
تتيح لك المنصة في هذا القسم إعادة هيكلة قائمة الأصدقاء لديك، حيث تتيح إمكانية إلغاء الصداقة مع أحدهم أو تعديل قائمة الأصدقاء حيث يمكن من خلالها تعيين الأصدقاء المقربون وأفضل الأصدقاء والمعارف والكثير من الخيارات غيرها.

• جهات الاتصال
من أفضل الأمور التي توفرها فيسبوك هو مزامنة جهات الاتصال، حيث تتيح لك المنصة مزامنة جهات الاتصال الخاصة بك، وستظهر لك نتائج المزامنة كل جهات الاتصال التي لديك وتملك حساب على فيسبوك.

• طلبات الصداقة
يمكن للمستخدم مشاهدة جميع طلبات الصداقة التي تلقاها، ويمكنه أيضاً اتخاذ التدبير المناسب لقبول أو حذف الطلب.

• البحث
تمنح منصة فيسبوك مستخدميها إمكانية البحث على أي شخص ضمن المنصة عبر اسم الشخص أو رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني.

• الاقتراحات
تقدم المنصة ضمن هذا القسم الأشخاص الذين يملكون أصدقاء مشتركين مع المستخدم، بالإضافة إلى جهات الاتصال.

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