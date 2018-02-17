«الإنذار المبكر» يتوقع: غبار نهارا وأمطار تستمر حتى الأحد بـ«الشرقية»

تواصل – فريق التحرير:

حذر النظام الآلي للإنذار المبكر المواطنين والمقيمين بالمنطقة الشرقية من نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، يحد من مدى الرؤية الأفقية ليصل إلى أقل من كيلو مترين، خاصة خلال النهار.

وأوضح النظام، التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عبر موقعها الرسمي، مساء اليوم الجمعة، أن سرعة الرياح ستصل إلى أكثر من 40 كيلومترًا في الساعة، ويمتد تأثيرها من الحادية عشرة مساء اليوم الجمعة حتى العاشرة من مساء الإثنين المقبل.

كما نوه “الإنذار المبكر” إلى هطول أمطار رعدية مساء يوم السبت تستمر إلى يوم الأحد.