«التعليم» تكشف حقيقة التحول عن نظام العقود في التعيين (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

نفى المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي الأنباء المتداولة بشأن عزم الوزارة التحول من النظام التقليدي لنظام العقود، واعتماد نظام شبيه بأنظمة التشغيل الذاتي عند تعيين المعلمين الجدد.

وأكّد العصيمي، في مداخلة مع برنامج يا هلا، أن آلية توظيف المعلمين لم تتغير، وما زالت الوزارة تعمل بالطريقة التقليدية بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية.

وأضاف متحدث التعليم، أن لائحة وظائف المعلمين لا تزال هي المعمول بها، مشيراً إلى أنها تخضع للدراسة من قبل لجنة حكومية شُكلت بأمر من المقام السامي، وسيُعلَن عمّا توصلت إليه اللجنة بعد انتهاء أعمالها.

وتابع أن التحول نحو الخصخصة من ضمن أهداف الوزارة ضمن رؤية المملكة 2030، وبدأت في تحقيق ذلك من خلال ما يتصل بالمباني عبر شركة تطوير التابعة للوزارة.