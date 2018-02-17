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قوات عسكرية باكستانية تتجه للمملكة في مهمة تدريبية

قوات عسكرية باكستانية تتجه للمملكة في مهمة تدريبية
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تواصل – متابعات:

أكدت القوات المسلحة الباكستانية، أن وحدة من الجيش الباكستاني يجري إرسالها إلى المملكة العربية السعودية في مهمة استشارية تدريبية، وذلك في إطار التعاون الأمني الثنائي بين البلدين.

وأوضح الجيش الباكستاني، في بيان، أن القوات الباكستانية المتمركزة في المملكة أو التي يجري إرسالها، لن تمارس أي مهام خارج أراضي المملكة، وأنَّ الجيش الباكستاني يحافظ على علاقات التعاون الأمني الثنائي مع العديد من دول الخليج، والجوار الإقليمي”، وفقا لـ”العربية”.

والتقى سفير المملكة لدى إسلام آباد، نواف بن سعيد المالكي، بقائد الجيش الباكستاني، الفريق أول قمر جاويد باجوه، وتم اللقاء في مقر القيادة العامة للقوات المسلحة الباكستانية، لبحث ملفات عدة، يتصدرها الأمن الإقليمي.

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