«واشنطن» تتهم 13 روسياً بالاحتيال والتدخل في الانتخابات الرئاسية

تواصل – وكالات:

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، أن المحقق الخاص روبرت مولير اتهم 13 من الرعايا الروس، إضافة إلى ثلاثة مؤسسات روسية بالتآمر والاحتيال على الولايات المتحدة للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وقال مولر في تقريره ‘‘إن هؤلاء الأشخاص كانوا يخططون لسرقات إلكترونية واحتيال على بنوك أمريكية، كما قاموا بانتحال شخصيات أمريكية وإنشاء صفحات إلكترونية تهدف إلى جذب الأمريكيين وزرع الخلاف في النظام السياسي الأمريكي.

وأضاف المحقق الأمريكي، أن هؤلاء الروس بدأوا هذه الحملة من العام 2014 ومع ظهور ترامب انحازوا إليه ضد كلينتون وساهموا في نشر “معلومات مهينة” ضدها وتواصلوا مع أشخاص من حملة ترامب للتنسيق معهم، وفقا لصحيفة ‘‘ديلي بيست‘‘.

وأضافت الصحيفة، أن المحقق مولر جلس لساعات مطولة الخميس مع المتحدث السابق للشؤون القانونية لترامب، وقد تردد أن مارك كورالو الذي تنازل عن منصبه في يوليو الماضي يخطط لإخبار المحقق مولر بأن هوب هيكس المقرب من ترامب كان يعتزم عرقلة العدالة حيث أخبر ترامب في مكالمة هاتفية أن ما جاء في الاجتماع مع المحامي الروسي خلال الحملة “لن يخرج أبداً”.