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العواد بـ«مؤتمر المانحين»: المملكة تدعم السلام وإيران ترعى الدمار

العواد بـ«مؤتمر المانحين»: المملكة تدعم السلام وإيران ترعى الدمار
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تواصل – فريق التحرير:

أكد وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، أن إيران مصدر العنف والإرهاب في المنطقة، ودليل ذلك مؤتمر المانحين الذي عقد في الكويت لإعادة إعمار العراق، حيث غابت إيران عن المؤتمر.

جاء ذلك في تغريدة له عن المؤتمر، قال فيها: “مؤتمر المانحين لإعمار العراق الذي عقد في الكويت تسابقت الدول ومنها المملكة للمساهمة فيه، وغابت إيران عن دعم العراق‘‘.

وأضاف العواد “هنا يظهر للعالم الفرق بين من يدعم السلام والنهضة والاستقرار وبين النظام الإيراني الذي خصص مواله للعنف والإرهاب والدمار“.

الجدير بالذكر، أن المملكة أعلنت أنها ستخصص مليار دولار لمشاريع استثمارية في العراق، و500 مليون دولار إضافية لدعم الصادرات العراقية.

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