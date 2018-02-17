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إطلاق الدفعة الثانية من «سكني» بأكثر من 20 ألف منتج

إطلاق الدفعة الثانية من «سكني» بأكثر من 20 ألف منتج
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تواصل – واس:

أطلقت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية الدفعة الثانية من برنامج “سكني” لعام 2018م، وبإجمالي يصل إلى 20,514 منتجاً سكنياً وتمويلياً، تتوزع على جميع مناطق المملكة، وذلك ضمن مستهدفات البرنامج خلال العام الجاري والبالغة 300 ألف منتج.

وأعلن صندوق التنمية العقارية خلال المؤتمر الصحفي الشهري لوزارة الإسكان الذي يعلن دفعات “سكني” أنه بدءاً من اليوم يمكن لأي متقدم موجود ضمن قوائم الصندوق العقاري معرفة موعد حصوله على القرض العقاري، كما أن أي مواطن في قوائم الصندوق ولديه الجهوزية للاستفادة من قرضه يمكنه تسريع الحصول على القرض، وإصدار الموافقة بشكل فوري، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني لصندوق التنمية العقارية.

بدوره أوضح المشرف العام على برنامج التطوير العقاري في وزارة الإسكان سراقة الخطيب أن المنتجات السكنية التي تم الإعلان عنها تلبّي رغبات شريحة كبيرة من الأسر من خلال إتاحة كافة الخيارات أمام المواطنين والمواطنات.

وأشار الخطيب إلى أن الدفعة الثانية ركزت على المناطق الأكثر احتياجاً وذات الكثافة العالية حيث تم تخصيص ما يصل إلى 66 % من المنتجات لمنطقتي الرياض ومكة المكرمة، مع التأكيد على توزيع المنتجات في كل دفعة على بقية المناطق بهدف سد الاحتياج، وتلبية الطلب.

وتابع المشرف العام على برنامج التطوير العقاري أن الوزارة من خلال شراكاتها مع القطاع الخاص تراعي معايير الجودة في البناء والسعر المناسب في جميع الوحدات السكنية، حيث تتراوح أسعارها بين 250 ألفاً و700 ألف ريال.

 

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