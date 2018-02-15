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تقيم بدولة عربية.. هل تعود أرملة «القذافي» إلى ليبيا؟

تقيم بدولة عربية.. هل تعود أرملة «القذافي» إلى ليبيا؟
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تواصل – متابعات:

طالب سفير ليبيا السابق في السويد ورئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر الليبي للأمازيغ إبراهيم قرادة، مجددا بعودة صفية فركاش أرملة الزعيم الراحل معمر القذافي، إلى ليبيا.

وقال فركاش عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “ألم يحن الوقت أن تعود الحاجة صفية فركاش إلى ليبيا؟

وكانت دعوات في ليبيا نادت سابقا بعودة أرملة القذافي بينها إعلان مجلس مدينة البيضاء “مسقط رأس صفية فركاش” البلدي ومجلس حكماء المدينة.

وتقيم أرملة القذافي في القاهرة منذ صيف 2014 بعد أن لجأت وثلاثة من أبناء القذافي في أغسطس 2011 بعد سقوط نظام القذافي إلى الجزائر، ثم انتقلت للعيش في القاهرة.

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