«التعليم»: وقف قبول حاملي هوية زائر في المدارس الحكومية

تواصل – الرِّيَاض:

أَعْلَنَت وَزَارَة التعليم، أنه تم وقف قبول الطلاب والطالبات السوريين واليمنيين الحاملين لهوية زائر فِي المدراس الحُكُومِيَّة، وَتَمَّ تحديد قبولهم فِي المدارس الأهلية والأجْنَبِيَّة فقط، وَفْقَ مجموعة من القواعد كما يلي:

أولاً: القبول فِي المدارس الأهلية:

على قائد أو قائدة المدرسة الأهلية مراجعة إِجْرَاءَات القبول وَفْقَ التعاميم المنظمة لذلك واستكمال المسوغات اللَّازِمَة، ومن أهمها: صورة من شهادة الميلاد، وصورة من قبول الطالب أو الطالبة المَبْدَئِيّ فِي المدارس، وصورة من تأشيرة الزيارة سارية المفعول، وأصول جميع الشهادات الدراسية، وصورة من جواز الطالب أو الطالبة.

ويتم مراجعة ولي الأمر، بعد استكمال وإحْضَار جميع صور المسوغات مع الأصول للمطابقة فِي إِدَارَة الاختبارات والقبول بإِدَارَة التعليم لاستكمال القبول؛ ومِنْ ثَمَّ يتم تحويل الطالب أو الطالبة للمدرسة الأهلية المرغوبة، وَفْقاً لـ”عُكَاظ”.

ثَانِياً: القبول فِي المدارس العالمية أو المدرسة الأهلية (البرنامج الدولي).

1 – على قائد أو قائدة المدرسة، مراجعة إِجْرَاءَات القبول وَفْقَ التعاميم المنظمة لذلك واستكمال المسوغات اللَّازِمَة ومن أهمها: صورة من شهادة الميلاد، وصورة من قبول الطالب أو الطالبة المَبْدَئِيّ فِي المدارس، وصورة من تأشيرة الزيارة سارية المفعول، وأصول جميع الشهادات الدراسية، وصورة من جواز الطالب أو الطالبة.

2 – يتم مراجعة ولي الأمر بعد استكمال وتعبئة الاستمارة المرفقة للتَوْجِيه للمدرسة المطلوبة، وإحْضَار صور المسوغات مع الأصول للمطابقة فِي مكتب التعليم الأهلي بإِدَارَة التعليم لاستكمال القبول؛ ومِنْ ثَمَّ التحويل للمدرسة العالمية أو المدرسة الأهلية (البرنامج الدولي) المرغوبة.

الجَدِير بِالذِّكْرِ، أنه فِي السابق كان الطالب أو الطالبة الذين يحملون هوية زائر يتم قبولهم فِي جميع المدارس الحُكُومِيَّة والأهلية والعالمية، وبعد التنظيمات الجديدة يقتصر قبولهم فِي المدارس الأهلية والعالمية، أما الطلاب أو الطالبات الذين سجلوا قبل تلك التنظيمات فلا يشملهم القرار.