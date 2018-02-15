الأمم المتحدة تدعو لوقف «إعدام القاصرين» في إيران

تواصل – وكالات:

طَالَبَت الأمم المتحدة النِّظَام الإيراني بوقف إعدام القاصرين وبشكل فوري، بعد ازدياد عدد المحكومِين القُصَّر فِي إيران.

ووَفْقاً لمكتب حقوق الإِنْسَان الأممي، أعدم النِّظَام ثلاثة أحداث مدانين بجرائم مُنْذُ بداية 2018 مُقَارَنَةً بخمسة إعدامات من هذا النوع فِي 2017.

فَضْلاً عن أن هناك 80 معتقلاً يواجهون الإعدام عن جرائم أدينوا بارتكابها عندما كَانُوا قاصرين، وَفْقاً لبيان مكتب حقوق الإِنْسَان صدر الْيَوْم (الْجُمُعَة).

وقال المفوض الأعلى للأمم المتحدة لحقوق الإِنْسَان زيد رعد الحسين، إن على إيران الالتزام بالقانون الدولي، والوقف الفوري لجميع الإعدامات بحق الذين حُكم عليهم بالإعدام لجرائم ارتكبوها وهم تحت سن 18، مُشِيراً إِلَى زيادة عدد الإعدامات من قبل السلطات الإيرانية.