الأمم المتحدة تدعو لوقف «إعدام القاصرين» في إيران

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

ترشيحاتنا

اعرف دورك.. «الصندوق العقاري» يطلق خدمة موعد الاستحقاق

اعرف دورك.. «الصندوق العقاري» يطلق خدمة موعد الاستحقاق

المدينة.. الإطاحة بـ3 مواطنين روعوا مرتادي «ممشى الهجرة» بالكلاب

المدينة.. الإطاحة بـ3 مواطنين روعوا مرتادي «ممشى الهجرة» بالكلاب

الملحق الثقافي بواشنطن: وفاة مبتعث الدكتوراه «فارس السلامة» طبيعية

الملحق الثقافي بواشنطن: وفاة مبتعث الدكتوراه «فارس السلامة» طبيعية

بالأسماء.. الإعلان عن 20 ألف منتج سكني وتمويلي

بالأسماء.. الإعلان عن 20 ألف منتج سكني وتمويلي

الأمم المتحدة تدعو لوقف «إعدام القاصرين» في إيران

الأمم المتحدة تدعو لوقف «إعدام القاصرين» في إيران
0

تواصل – وكالات:

طَالَبَت الأمم المتحدة النِّظَام الإيراني بوقف إعدام القاصرين وبشكل فوري، بعد ازدياد عدد المحكومِين القُصَّر فِي إيران.

ووَفْقاً لمكتب حقوق الإِنْسَان الأممي، أعدم النِّظَام ثلاثة أحداث مدانين بجرائم مُنْذُ بداية 2018 مُقَارَنَةً بخمسة إعدامات من هذا النوع فِي 2017.

فَضْلاً عن أن هناك 80 معتقلاً يواجهون الإعدام عن جرائم أدينوا بارتكابها عندما كَانُوا قاصرين، وَفْقاً لبيان مكتب حقوق الإِنْسَان صدر الْيَوْم (الْجُمُعَة).

وقال المفوض الأعلى للأمم المتحدة لحقوق الإِنْسَان زيد رعد الحسين، إن على إيران الالتزام بالقانون الدولي، والوقف الفوري لجميع الإعدامات بحق الذين حُكم عليهم بالإعدام لجرائم ارتكبوها وهم تحت سن 18، مُشِيراً إِلَى زيادة عدد الإعدامات من قبل السلطات الإيرانية.

 

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

سفير المملكة باليمن: إيران أرسلت صواريخها لـ«الحوثي» لكنها فشلت

سفير المملكة باليمن: إيران أرسلت صواريخها لـ«الحوثي» لكنها فشلت

صواريخ بعيدة المدى تابعة لمليشيا الحوثي بيد الجيش اليمني

صواريخ بعيدة المدى تابعة لمليشيا الحوثي بيد الجيش اليمني

مسؤول يمني: «التحالف» حرر بلادنا من الانقلابيين التابعين لإيران

مسؤول يمني: «التحالف» حرر بلادنا من الانقلابيين التابعين لإيران

«الجبير»: الوجود الإيراني في العراق «مدمر»

«الجبير»: الوجود الإيراني في العراق «مدمر»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

عشوائية وارتباك وتبادل اتهامات حول تعليق الدراسة بين «الأرصاد والتعليم»
تقارير وحوارات

عشوائية وارتباك وتبادل اتهامات حول تعليق الدراسة بين «الأرصاد والتعليم»

المزيد
مرتزقة إيرانيين وروس في سوريا.. إحصاءات وخفايا وأسرار
تقارير وحوارات

مرتزقة إيرانيين وروس في سوريا.. إحصاءات وخفايا وأسرار

المزيد
القيمة المضافة هي الحل
مقالات

القيمة المضافة هي الحل

المزيد
إنفوجرافيك.. تعرَّف على إحصائية الحملة الموحدة بمختلف المناطق خلال يومين
انفوجرافيك

إنفوجرافيك.. تعرَّف على إحصائية الحملة الموحدة بمختلف المناطق خلال يومين

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>