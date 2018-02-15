«البيئة»: لا إصابات بـ«إنفلونزا الطيور» خلال الـ24 ساعة الماضية

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

ترشيحاتنا

اعرف دورك.. «الصندوق العقاري» يطلق خدمة موعد الاستحقاق

اعرف دورك.. «الصندوق العقاري» يطلق خدمة موعد الاستحقاق

المدينة.. الإطاحة بـ3 مواطنين روعوا مرتادي «ممشى الهجرة» بالكلاب

المدينة.. الإطاحة بـ3 مواطنين روعوا مرتادي «ممشى الهجرة» بالكلاب

الملحق الثقافي بواشنطن: وفاة مبتعث الدكتوراه «فارس السلامة» طبيعية

الملحق الثقافي بواشنطن: وفاة مبتعث الدكتوراه «فارس السلامة» طبيعية

بالأسماء.. الإعلان عن 20 ألف منتج سكني وتمويلي

بالأسماء.. الإعلان عن 20 ألف منتج سكني وتمويلي

«البيئة»: لا إصابات بـ«إنفلونزا الطيور» خلال الـ24 ساعة الماضية

«البيئة»: لا إصابات بـ«إنفلونزا الطيور» خلال الـ24 ساعة الماضية
0

تواصل – واس:

أَوْضَحَ الإيجاز الْيَوْمي لوَزَارَة البِيئَة والمياه والزراعة، حول حالات الإِصَابَة بإِنْفِلْوَنْزَا الطُّيُور من نوع H5N8، أنه لم تسجل أَيْ إِصَابَة فِي المَمْلَكَة خلال الْأَرْبَعِ وَالْعِشْرِينَ سَاعَةً الْمَاضِية.

وبَيَّنَتِ الوَزَارَة، أن عدد العينات التي تم جمعها مُنْذُ بداية الانْتِشَار بلغ 7992 عينة، جُمعت من جميع مَنَاطِق المَمْلَكَة، وجاءت نتائج الحالات الإِيجَابية منها 130 حَالَة إِيجَابية، وَتَمَّ التخلص من 5404 طيور خلال الْأَرْبَعِ وَالْعِشْرِينَ سَاعَةً الْمَاضِية.

كما أَوْضَحَت الوَزَارَة، أن عدد البلاغات خلال الْأَرْبَعِ وَالْعِشْرِينَ سَاعَةً الْمَاضِية بلغ 6 بلاغات، فيما بلغ عدد الاستفسارات 18 استفساراً، وستستمر الحَمْلَات التوعوية والاستقصائية فِي مَنَاطِق المَمْلَكَة كَافَّةً، بالتعاون مع وَزَارَة الشُّؤُون البَلَدِيَّة والقروية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«البيئة»: إصابة في الخرج بإنفلونزا الطيور خلال الـ24 الماضية

«البيئة»: إصابة في الخرج بإنفلونزا الطيور خلال الـ24 الماضية

«البيئة»: لا إصابات بـ«إنفلونزا الطيور» خلال الـ 24 ساعة الماضية

«البيئة»: لا إصابات بـ«إنفلونزا الطيور» خلال الـ 24 ساعة الماضية

«البيئة»: حظر صيد «القبقب» في الخليج العربي لـ3 أشهر

«البيئة»: حظر صيد «القبقب» في الخليج العربي لـ3 أشهر

«البيئة»: 3 إصابات جديدة بإنفلونزا الطيور في الرياض والدمام والزلفي

«البيئة»: 3 إصابات جديدة بإنفلونزا الطيور في الرياض والدمام والزلفي

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

عشوائية وارتباك وتبادل اتهامات حول تعليق الدراسة بين «الأرصاد والتعليم»
تقارير وحوارات

عشوائية وارتباك وتبادل اتهامات حول تعليق الدراسة بين «الأرصاد والتعليم»

المزيد
مرتزقة إيرانيين وروس في سوريا.. إحصاءات وخفايا وأسرار
تقارير وحوارات

مرتزقة إيرانيين وروس في سوريا.. إحصاءات وخفايا وأسرار

المزيد
القيمة المضافة هي الحل
مقالات

القيمة المضافة هي الحل

المزيد
إنفوجرافيك.. تعرَّف على إحصائية الحملة الموحدة بمختلف المناطق خلال يومين
انفوجرافيك

إنفوجرافيك.. تعرَّف على إحصائية الحملة الموحدة بمختلف المناطق خلال يومين

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>