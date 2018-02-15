فلسطين.. قوات الاحتلال تصيب العشرات بالاختناق خلال مسيرة سلمية

تواصل – واس:

أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي مُوَاطِناً فلسطينياً بالرصاص الحي، وآخر بقنبلة غاز فِي الوجه، والعشرات الْيَوْم الْجُمُعَة، فِي قرية المزرعة الغربية شمال غربي رام الله للأسبوع الثالث على التوالي؛ احْتِجَاجاً على الاستيلاء على أرَاضٍ للقرية لصالح شق طريق استيطاني.

وأَفَادَت مصادر محلية وشهود عيان فِي القرية، أن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين فِي المسيرة، وأَطْلَقَت تجاههم الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه المشاركين بكثافة؛ مَا أَدَّى إِلَى إِصَابَة شاب بعيار حي فِي قدمه، وآخر بقنبلة غاز فِي وجهه والعشرات بالاختناق.