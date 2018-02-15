بالصور.. طلاب ومعلمون يشيدون مصلى من الحجر والشجر

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شيد 18 طَالِباً كشفياً ومعلماً بمدرسة عبدالله بن عمر التابعة لتعليم النماص مصلى بـ “الحجر” لخدمة المَنَاطِق السياحية.

وأَوْضَحَ المفوض الكشفي للقطاع الشمالي عبدالله سعد، أن العمل التطوعي جاء بجهود ذاتية من قبل قائد المدرسة عبدالله العمري، إِضَافَة إِلَى 18 معلماً وطَالِباً بالمدرسة.

وَتَمَّ بناء المصلى بالحجر، وَتَمَّ تشييد السقف بخشب من أشجار البِيئَة نفسها، واستخدام الحبال والربطات والعقد الكشفية لتثبيت كل عمود وتوصيل حبل بآخر، ثم تم تغطيته بجريد النخل وتأمينه بخزان ماء للوضوء.