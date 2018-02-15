هل تم حظرك على تطبيق «واتس آب»؟.. إليك الحل

تواصل – وكالات:

يتعرض العديد من مستخدمي “واتس آب” إِلَى الْحَظْر من قبل أحد جهات الاتصال ضمن التطبيق، لكنّ هناك أخباراً جيدة، حيث يوجد طريقة جديدة تتيح لمستخدمي نظام أندرويد الذين تعرضوا للحظر على تطبيق “واتس آب” إنهاء هذا الْحَظْر دون الرجوع إِلَى الشخص الذي قَامَ بعملية الْحَظْر.

طريقة إِلْغَاء الْحَظْر: 1ـ حذف تطبيق واتساب

• بداية عليك فتح التطبيق على جهاز أندرويد.

• التوجه إِلَى الإعدادات.

• بَعْدَ ذَلِكَ توجه إِلَى الحساب.

• الآن يجب عليك حذف حسابك فقط قم باختيار حذف حسابي.

سوف تظهر لك الآن قائمة منبثقة تخبرك بِأَنَّهُ سيتم إِزَالَة حسابك من جميع المجموعات وسوف يتم محو سجل الرسائل بالكامل، الخطوة التالية هي تحديد بلدك وإِدْرَاج رقم هاتفك، المقترن بحسابك، فِي الحقل المخصص.

الآن اضغط على الزر البرتقالي “حذف حسابي” فِي الجزء السفلي من الشاشة.

• سوف يتعين عليك تأكيد هذا الإجراء فِي الصفحة التالية.

• قم بإِلْغَاء تثبيت التطبيق.

• عليك إعادة تشغيل جهاز الأندرويد الخاص بك.

• سيُؤَدِّي هذا الإجراء إِلَى حذف جميع ملفات ذاكرة التخزين المؤقتة من جهازك.

إعادة تثبيت تطبيق واتس آب

بدايةً اتَّجَهَ إِلَى متجر جوجل بلاي ثم قم بتثبيت التطبيق على جهازك، بَعْدَ ذَلِكَ اتبع إِجْرَاءَات تثبيت الحساب على هاتفك.

عند حصولك على الحساب الجديد الآن، سوف يتم إِلْغَاء حظر حسابك الجديد من جميع جهات الاتصال التي سبق أن حظرت حسابك القديم.

باتباع هذه الخطوات البسيطة يمكنك إِلْغَاء حظر حسابك من جميع الجهات التي قامت بحظرك ضمن التطبيق.