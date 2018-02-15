أم تشكو إهمال مَدرَسَة لولدها.. و«تعليم جدة» تكشف السبب

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تواصل- فريق التحرير:

فتحت إدارة تعليم جدة تحقيقًا بعد شكوى والدة طالب تربية فكرية بإحدى المدارس المتوسطة بجدة، بأن ابنها تعرض لجرح في اليد والأوردة الدموية، نتيجة دفع أحد الطلاب له.

واتهمت الوالدة إدارة المدرسة بالإهمال، بعد أن دفع طالب ابنها متعمدًا على باب زجاجي، والتعتيم على حادثتين سابقتين أصيب ابنها فيهما أيضا، وأنها تواصلت حينها مع المدرسة ولم تهتم بالموضوع، وفوجئت باتصال المدرسة فقط لإبلاغها باللحاق ‏بابنها في المستشفى، وأن المدرسة لم تتابع حالته.

وأوضح المتحدث الإعلامي لتعليم جدة، حمود الصقيران، أنه أثناء خروج طلاب التربية الخاصة بالمدرسة للفسحة أمس الأربعاء، حدث تدافع بين طالبين عند الباب، ما أدى إلى حدوث جرح في يد أحدهما، فقام مشرف الطلاب فوراً بنقل الطالب إلى عيادة المدرسة وإجراء الإسعافات الأولية، كما تم استدعاء الهلال الأحمر وإبلاغ والدته وهي ولية أمره.

وأضاف، أن الطالب نُقل إلى مستشفى الملك فهد يرافقه اثنان من معلمي التربية الخاصة بالمدرسة، حيث قاما بإجراء اللازم مع الطوارئ حتى حضرت والدة الطالب إلى المستشفى، وأنه تم تكليف لجنة من مكتب التعليم بوسط جدة للشخوص للمدرسة للتحقق والتقصي في الحادثة.

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