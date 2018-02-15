«أستاذ جامعي» ينظم المرور في تقاطع مزدحم بـ«الدرعية» (فيديو)

تواصل – الرياض:

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر أحد الأشخاص تطوع لتنظيم السيارات في أحد التقاطعات المزدحمة بمحافظة الدرعية صباح أمس الخميس.

وأوضح متداولو المقطع أن الشخص المتطوع في الفيديو وينظم مرور السيارات أمام إحدى المدارس أستاذ جامعي في جامعة الملك سعود، ويُدعى الدكتور صالح المفدى.

وتطوع الدكتور المفدى، في المقطع لتنظيم حركة المرور التي تشهد كثافة عالية في مثل ذلك الوقت من الصباح، خاصة مع توقف كثير من السيارات والحافلات لإنزال طلاب المدرسة الكبيرة التي ظهرت في خلفية المقطع، حيث نال استحسان جميع متداولي المقطع.