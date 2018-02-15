بطريقة مبتكرة.. «تعليم الجوف» يحافظ على السلامة بالحافلات المدرسية

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في بَادِرَة منها للحفاظ على سلامة عملية النقل بالحافلات المدرسية، ابتكرت إِدَارَة تعليم الجوف مسابقة لتكريم أفضل طالبات مثاليات من ناحية التقيد بالنِّظَام والحفاظ على السلامة بالحافلات المدرسية.

وكرَّمت مساعد المدير العام للتعليم بمِنْطَقَة الجوف للشؤون التعليمية الدكتورة جميلة بنت كساب الشايع، الطالبات الفائزات فِي تلك المسابقة.

وأشادت الشايع بمسابقة الطالبات فِي النقل المدرسي التي نظمتها إِدَارَة خدمات الطلاب، مُؤكّدَةً أَنَّ مثل هذه المسابقات تجعل الطالبات يعتدن على النِّظَام والحفاظ على السلامة، وتحفزهن على السلوكيات الإِيجَابية.

مِنْ جَانِبِهِا، أَوْضَحَت مساعدة مدير إِدَارَة خدمات الطلاب أميرة القايد أنه تَمَّ وضع آلية ومعايير لاختيار الطالبة المثالية، من حيث تقيدها بالوقت وطريقة الصعود والانتظام بالحافلة والمحافظة على الأمن والسلامة.

وأَضَافَت أَنَّ فكرة المسابقة تتلخص بتقديم جائزة عينية للطالبة المثالية نهاية كل شهر، ويكون ترشيح الطالبة المثالية عن طريق سائق الحافلة ومشرفة النقل المدرسي.

والطالبات الفائزات هن: حلا أحمد المعيقيل من مدرسة “الواحد والعشرون الابتدائية” بسكاكا، نور خالد العيسى من مدرسة “الثالثة والعشرون الابتدائية” بسكاكا، رغد ندى العنزي من مدرسة “الثالثة عشر المتوسطة” بسكاكا، نوال علي دوش من مدرسة “الثالثة الثانوية” بسكاكا، حنين جبر خشم من مدرسة “الخامسة والعشرون الابتدائية” بسكاكا، حلا محمد الرويلي من مدرسة “الثالثة الابتدائية” بقارا، آمنة عبدالسلام السعدون من مدرسة “الواحد والعشرون الابتدائية” بسكاكا، ريما صلاح العنزي من مدرسة “الأولى المتوسطة”، فتون حمدان الرويلي من مدرسة “هديب الثانوية”، رنيم بدر مدالله من مدرسة “الثَّانِية الابتدائية لتحفيظ القُرْآن الكريم” بطبرجل.