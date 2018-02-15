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«التجارة»: التسويق الشبكي «تضليل واحتيال».. وحجب مواقعه على الإنترنت

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تواصل – فريق التحرير:

حذرت وَزَارَة التجارة والاسْتِثْمَار، من التسويق الشبكي، الذي تنتشر الدعوة له باسْتِمْرَار على الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل باعتباره سبيلاً للكسب السريع، مُؤكّدَةً أنها تعتبره “نَشَاطاً مضللاً”.

وأَضَافَتِ الوَزَارَة، عبر حسابها بموقع “تويتر”، أنها ستتخذ الإِجْرَاءَات اللَّازِمَة مع الجهات المعنية لإيقاف هذا النوع من التسويق، وملاحقة الشَّرِكَات والكيانات التي تمتهنه، باعتباره أحد أنواع الاحتيال المالي.

في سياق متصل، أكَّدَ المتحدث باسم وَزَارَة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن الوَزَارَة وبالتعاون مع هَيْئَة الاتصالات وتقنية المعلومات، حجبت موقع شركة تمارس التسويق الشبكي، باعتباره مخالفاً للأنظمة، ونشر “الحسين” صورة شاشة للموقع الذي تم حجبه للشركة المذكورة.

 

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