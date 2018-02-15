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حكم ترك مسجد الحي والصلاة في آخر؟.. «الخثلان» يُجيب (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

أكد عضو هَيْئَة كِبَار الْعُلَمَاءِ السابق وأستاذ الفقه فِي كلية الشريعة بجامعة الإمام، الشيخ سعد الخثلان، أن الصَّلَاة فِي المسجد القريب يعد أفضل من الذهاب بَعِيداً إِلَى مسجد آخر.

وقال “الخثلان” فِي برنامج “يستفتونك” على قَنَاة “الرسالة”: “إن الصَّلَاة فِي المسجد القريب، يحقق مقصود الشريعة من اجتماع الناس، فاجتماع أهل الحي فِي الصلوات الخمس يحقق معنى التكافل والأخوَّة بين المسلمين”.

وتساءل “لماذا أوجبت الشريعة على الرجال تأدية الصلوات الخمس فِي المسجد؟ “، مردفاً بالإِجَابَة: “من أجل تحقيق معاني التكافل والأخوَّة، وإلا كان الرجل يصلي فِي بيته، وقد يكون أكثر خشوعاً من المسجد”.

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