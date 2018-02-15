محاكاة للواقع.. اختتام التمرين السعودي الباكستاني «نسيم البحر 11» (صور)

تواصل – الرِّيَاض:

اختتمت الْيَوْم الخميس فعاليات التمرين البحري السعودي الباكستاني المشترك (نسيم البحر 11)، فِي مياه الخليج العَرَبِيّ.

وأَوْضَحَ اللواء لافي الحربي قائد التمرين البحري المشترك بين القوات البحرية السعودية والباكستانية أن التمرين نُفذ فِي مياه الخليج العَرَبِيّ فِي قاعدة الملك عبدالعزيز البحرية بالأسطول الشرقي للقوات البحرية الملكية السعودية.

واختُتم التمرين بتنفيذ عِدَّة فرضيات تحاكي واقع مسرح العمليات، وَشَمِلَت تدريبات الدفاع على السواحل، وحماية التحركات العَسْكَرِيَّة، والاشتباك فِي المَنَاطِق المبنية، وعمليات الحصار البحري.

وكان التمرين، قد انْطَلَقَ بين القوات البحرية السعودية والباكستانية تعزيزاً للتعاون الدفاعي بين البلدين، وتبادل الخبرات والمعارف بالأساليب الحديثة للحرب البحرية.