دراسة أمريكية: الزبادي يحمي من أمراض القلب

تواصل – وكالات:

أكدت دراسة أمريكية، أن الزبادي يخفض خطر الإِصَابَة بمضاعفات ارْتِفَاع ضغط الدم، لا سيما تلك التي تصيب القلب؛ وَذَلِكَ لِلرجال والنساء، على حد سواء.

ووجد باحثون، فِي الدراسة التي خرجت من جامعة أوكسفورد، ونشرت نتائجها الْيَوْم الخميس فِي دورية American Journal of Hypertension العلمية، أن الإكثار من تناول الزبادي ارتبط بخفض خطر الإِصَابَة بأمراض القلب والأوعية الدموية بين النساء بنسبة 30%، وبين الرجال بنسبة 19%.

ورصد الباحثون فِي الدراسة، التي امتدت لنحو 30 عَاماً، فوائد تناول الزبادي بالنسبة لمَرْضَى ضغط الدم المرتفع، وراقبوا خلالها 550 ألف سيدة تتراوح أعمارهن بين 30 و55 عَاماً، بِالإِضَافَةِ إِلَى 18 ألف رجل تتراوح أعمارهم بين 40 و75 عَاماً، جميعهم مصابون بارْتِفَاع ضغط الدم.

وعلَّق الدكتور جوستين بونديا، أحد المشاركين فِي الدراسة، قَائِلاً: “الآن أجرينا دراسة طويلة الأمد على مجموعة كبيرة جِدّاً من الرجال والنساء المصابين بارْتِفَاع ضغط الدم، وتوفر نتائجها دليلاً جديداً هَامّاً على أن الزبادي وحده يفيد صحة القلب، سواء تم تناوله بمفرده أو مع نظام غذائي غني بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة”.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتحدث فيها الدراسات عن فوائد الزبادي الصحية، ففي أبريل 2014، كَشَفَت دراسة أمريكية أن تناول الزبادي بشكل يَوْمِي يقلل من علامات الالتهابات لدى مَرْضَى السُّكَّرِيّ من النوع الثَّانِي؛ مَا يخفض خطر إصابتهم بأمراض القلب.

ويؤثر ضغط الدم المرتفع على حوالي مليار شخص فِي جميع أنحاء العالم، وقد يكون أَيْضاً سبباً رَئِيساً للإِصَابَة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بِحَسَبِ الدراسة.

ويفوق عدد الوَفَيَات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية عدد الوَفَيَات الناجمة عن أَيْ من أسْبَاب الوَفَيَات الأُخْرَى فِي العالم، وَفْقاً لمنظمة الصحة العالمية.

ويلقى نحو 17.3 مليون نسمة نحْبَهم جَرَّاء أمراض القلب سَنَوِيّاً، مَا يُمَثِّلُ 30% من مجموع الوَفَيَات التي تقع فِي العالم كل عام، وبحلول عام 2030، من المتوقع وفاة 23 مليون شخص بِسَبَبِ الأمراض القلبية سَنَوِيّاً، بِحَسَبِ المنظمة.