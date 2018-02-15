الرياض.. «المرور» يضبط 3 معارض سيارات تبيع بدون ترخيص

تواصل – فريق التحرير:

نظمت الإِدَارَة العَامَّة للمرور حَمْلَة ميدانية شمال مَدِينَة الرِّيَاض لضبط المعارض والصالات التي تمارس البيع بدون الحصول على الترخيص اللازم.

وقَالَت إِدَارَة المرور فِي بيان عبر حسابها فِي “تويتر”، ‘‘إنه فِي إطار مهام المرور المتعلقة بمراقبة معارض وصالات بيع المركبات لِلتَّأكُّدِ من التزامها بالإِجْرَاءَات النِّظَامية، نفذت إِدَارَة مرور مِنْطَقَة الرِّيَاض ممثلة فِي قسم المعارض والصالات حَمْلَة ميدانية على صالات بيع المركبات، حيث تم ضبط عدد 3 صالات شمال مَدِينَة الرِّيَاض تقوم بممارسة بيع المركبات بدون الحصول على الترخيص اللازم، وجرى عَلَى الْفَوْرِ إِغْلَاقها ومعاقبة أصحابها بالغرامات المالية‘‘.

وَتَابَعَت إِدَارَة المرور، أنها إذ تعلن ذلك لتُؤَكِّد أنها لن تتوانى فِي تطبيق نظام المرور على كل من يخالف أحكامه، ودعت من يرغب فِي ممارسة هذا النشاط إِلَى اتباع الإِجْرَاءَات النِّظَامية للحصول على الترخيص اللازم.