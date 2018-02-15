«مدني الجوف» يحذر من انعدام الرؤية بـ«القريات» بسبب الغبار

تواصل – أحمد الرمال:

حذرت مديرية الدِّفَاع الْمَدَنِيّ بمِنْطَقَة الجوف المواطنين والمقيمين، لأخذ الحيطة والحذر من التقلبات الجوية؛ إِذْ أَوْضَحَ المتحدث الإعلامي لمديرية الدِّفَاع الْمَدَنِيّ بالمِنْطَقَة المقدم معيش الرويلي، أنه ورد تَنْبِيه متقدم من الهَيْئَة العَامَّة للأَرْصَاد وحماية البِيئَة، عن أتربة مثارة تتسبب فِي شِبْه انعدام الرؤية من الساعة (١٣:٠٠) إِلَى الساعة (١٧:٠٠) من يوم الخميس الْمُوَافِق ٢٩ – ٥ – ١٤٣٩هـ، على القريات تَشْمَل سكاكا وطبرجل.

ودعا المتحدث الإعلامي لمديرية الدِّفَاع الْمَدَنِيّ بمِنْطَقَة الجوف المقدم معيش بن نمر الرويلي، المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر فِي مثل هذه التقلبات الجوية خَاصَّة مرتادي الرحلات البرية والطرق السريعة، وتجنب الوقوف بالقرب من اللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة والمظلات الحديدية ومراعاة كبار السن ومصابي الأمراض التنفسية.

وطالب “الرويلي” الجميع بمتابعة نشرات الطقس والتقارير الصادرة عنها ولمعرفة تفاصيل أكثر لتلك التعليمات مُتَابَعَة الموقع الرسمي للمديرية العَامَّة للدفاع المَدَنِيّ وحساباته على وسائل التواصل الاجْتِمَاعِيّ مع تمنياتنا بالسلامة للجميع.