«مدني الجوف» يحذر من انعدام الرؤية بـ«القريات» بسبب الغبار

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

ترشيحاتنا

بالأسماء.. الإعلان عن 20 ألف منتج سكني وتمويلي

بالأسماء.. الإعلان عن 20 ألف منتج سكني وتمويلي

قاتل «تكفى يا سعد» للقضاة: احكموا عليّ الآن.. القضية واضحة!

قاتل «تكفى يا سعد» للقضاة: احكموا عليّ الآن.. القضية واضحة!

هكذا حصل مواطن على 24 مليون ريال بحكم قضائي من جهة عمله

هكذا حصل مواطن على 24 مليون ريال بحكم قضائي من جهة عمله

توقعات طقس اليوم.. غبار وأمطار على هذه المناطق

توقعات طقس اليوم.. غبار وأمطار على هذه المناطق

«مدني الجوف» يحذر من انعدام الرؤية بـ«القريات» بسبب الغبار

«مدني الجوف» يحذر من انعدام الرؤية بـ«القريات» بسبب الغبار
0

تواصل – أحمد الرمال:

حذرت مديرية الدِّفَاع الْمَدَنِيّ بمِنْطَقَة الجوف المواطنين والمقيمين، لأخذ الحيطة والحذر من التقلبات الجوية؛ إِذْ أَوْضَحَ المتحدث الإعلامي لمديرية الدِّفَاع الْمَدَنِيّ بالمِنْطَقَة المقدم معيش الرويلي، أنه ورد تَنْبِيه متقدم من الهَيْئَة العَامَّة للأَرْصَاد وحماية البِيئَة، عن أتربة مثارة تتسبب فِي شِبْه انعدام الرؤية من الساعة (١٣:٠٠) إِلَى الساعة (١٧:٠٠) من يوم الخميس الْمُوَافِق ٢٩ – ٥ – ١٤٣٩هـ، على القريات تَشْمَل سكاكا وطبرجل.

ودعا المتحدث الإعلامي لمديرية الدِّفَاع الْمَدَنِيّ بمِنْطَقَة الجوف المقدم معيش بن نمر الرويلي، المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر فِي مثل هذه التقلبات الجوية خَاصَّة مرتادي الرحلات البرية والطرق السريعة، وتجنب الوقوف بالقرب من اللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة والمظلات الحديدية ومراعاة كبار السن ومصابي الأمراض التنفسية.

وطالب “الرويلي” الجميع بمتابعة نشرات الطقس والتقارير الصادرة عنها ولمعرفة تفاصيل أكثر لتلك التعليمات مُتَابَعَة الموقع الرسمي للمديرية العَامَّة للدفاع المَدَنِيّ وحساباته على وسائل التواصل الاجْتِمَاعِيّ مع تمنياتنا بالسلامة للجميع.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الحصيني» يوضح لـ«تواصل» توقعاته عن الحالة الجوية الأيام المقبلة

«الحصيني» يوضح لـ«تواصل» توقعاته عن الحالة الجوية الأيام المقبلة

الإنذار المبكر يحدد الموعد المتوقع لنهاية «غبار الرياض»

الإنذار المبكر يحدد الموعد المتوقع لنهاية «غبار الرياض»

تعليق الدراسة بجميع مدارس الرياض ومحافظاتها بسبب الأحوال الجوية

تعليق الدراسة بجميع مدارس الرياض ومحافظاتها بسبب الأحوال الجوية

تقلبات في الطريق.. هذا ما توقعته «الأرصاد» لطقس الأربعة أيام المقبلة

تقلبات في الطريق.. هذا ما توقعته «الأرصاد» لطقس الأربعة أيام المقبلة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

عشوائية وارتباك وتبادل اتهامات حول تعليق الدراسة بين «الأرصاد والتعليم»
تقارير وحوارات

عشوائية وارتباك وتبادل اتهامات حول تعليق الدراسة بين «الأرصاد والتعليم»

المزيد
مرتزقة إيرانيين وروس في سوريا.. إحصاءات وخفايا وأسرار
تقارير وحوارات

مرتزقة إيرانيين وروس في سوريا.. إحصاءات وخفايا وأسرار

المزيد
القيمة المضافة هي الحل
مقالات

القيمة المضافة هي الحل

المزيد
إنفوجرافيك.. تعرَّف على إحصائية الحملة الموحدة بمختلف المناطق خلال يومين
انفوجرافيك

إنفوجرافيك.. تعرَّف على إحصائية الحملة الموحدة بمختلف المناطق خلال يومين

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>