صورة مذهلة للعاصفة الرملية التي اجتاحت «وادي الدواسر»

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للعواصف الرملية العنيفة التي ضربت محافظة وادي الدواسر، أمس الأربعاء، والتي تسببت في تدهور الرؤية الأفقية بشكل كبير داخل المحافظة وعلى الطرق السريعة المحيطة.

ونشر المصور فهد آل مغيرة صورة مذهلة للعاصفة وهي تدخل المحافظة، قبيل المغرب، تم التقاطها من ارتفاع 30 ألف قدم، وفقا لما أورده في حسابه على “تويتر”.

وقال “آل مغيرة”: ‘‘إن العواصف عبرت من شمال المملكة حتى جنوبها، وتسببت في إثارة الغبار والرمال‘‘.

ورفعت مستشفى وادي الدواسر حالة الطوارئ، بينما طالب عدد من الأهالي بتعليق الدراسة.