«واشنطن بوست»: نتنياهو يعاني.. والإسرائيليون يعتبرون السياسيين فسدة

تواصل – سامر محمد:

قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية ‘‘إن الإسرائيليين يعتبرون أن كل السياسيين فسدة، في وقت يواجه فيه رئيس الوزراء “بنيامين نتنياهو” أكبر تحد حتى الآن يتعلق بالاتهامات الموجهة إليه بالفساد‘‘.

وأشارت الصحيفة، إلى أن سلفه “إيهود أولمرت” اضطر للاستقالة في 2008م وقضى 16 شهرا في السجن بعد إدانته بالفساد، لكن “نتنياهو” وزوجته مدمنين للسلطة.

وتحدثت الصحيفة عن أن “نتنياهو” سيحاول الاستفادة من المخاوف الجارية بشأن إمكانية اندلاع حرب جديدة على الحدود الشمالية للكيان في ظل توسيع إيران لتواجدها في سوريا، للفت الأنظار عنه.

ونقلت عن محللين، أن نتنياهو سيتمنى تعرض الكيان الصهيوني لعاصفة السبت القادم، لأن الأمطار ستثبط همة المتظاهرين المعارضين على الخروج في المظاهرات الأسبوعية في تل أبيب.

وذكرت الصحيفة، أن هناك قضيتين قد تغرقانه، بخلاف القضيتين اللتين يواجههما حاليا، خاصة إذا ثبت تورطه في قضية الفساد المرتبطة بصفقة غواصات ألمانية بمليارات الدولارات والتي اعتقل بسببها المحامي الشخصي له وابن عمه.