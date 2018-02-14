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لراحتك.. 4 أطعمة تجنبها قبل نومك

لراحتك.. 4 أطعمة تجنبها قبل نومك
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تواصل – وكالات:

قد تعود إِلَى المنزل متأخراً قبيل وقت نومك بقليل، وتكون جائعاً، وتمني نفسك بوجبة شهية لتنام شبعانَ، لكن الأمور قد تتطور على نحو سيئ، ولا تقدر على النوم بِسَبَبِ مَا أكلته.

واقعياً لا يحبذ تناول قبيل النوم على أية حال، لكن إن كان لا محالة، فينبغي الابتعاد عن مأكولات بعينها؛ كَيْ لاَ تضغط على جهازك الهضمي فتخسر راحة ليلتك.

صَحِيفَة “ديلي ميرور” البريطانية وضعت قائمة بتلك الأطعمة، وهي:

أولاً: الشُيكُولَاتَة

الشكولاتة الداكنة تحتوي على ثيوبرومين منشط يزيد معدلات ضربات القلب؛ مَا يَتَسبَّب فِي حَالَة من عدم الارتياح، ونوم مضطرب أَحْيَاناً.

ثانياً: المتبلات

التوابل بشكل عام تهيج المعدة، وقد تسبب الحموضة؛ لذلك لا تنتظر نوماً هانئاً بعدها.

وقد وجدت دراسة أجريت فِي أسْتُرَاليا أن الشباب الذين صبوا صلصة تاباسكو والمسطردة على عشائهم، كانت لديهم مشكلات فِي النوم، وناموا أقل عمقاً ممن تناولوا عشاءً خالياً من التوابل التي يمكن أن تتسبب فِي الحموضة.

ثالثاً: اللحوم والدجاج

يحتوي اللحم والدجاج على البروتين الذي يمثل عبئاً على الجهاز الهضمي الذي ينبغي تقليل عبء عمله أثناء النوم بنسبة 50%.

تناول البروتين يجعل الجسم يركز على الهضم بدلاً من التركيز على النوم.

رابعاً: برجر اللحم المدخن مع الجبن

الدهون الموجودة فِي شطيرة برجر اللحم المدخن والجبن تحفز إِنْتَاج الحمض فِي المعدة؛ هذا بِدَوْرِهِ يمكن أن يمتد إِلَى المريء ويتسبب فِي حموضة كافية لإبقائك مستيقظاً.

كما أن الأطعمة الغنية بالدهون، مثل الجبن، تخفف الحاجز بين المريء والمعدة؛ مَا يَعْنِي أن الحمض نفسه يمكن أن يتسرب إِلَى أمَاكِن لا ينبغي أن يكون موجوداً فيها.

وللحصول على نوم هانئ، تنصحك “ديلي ميرور” بتناول عناصر غذائية لديها خصائص كيميائية تساعد على استرخاء العضلات، مثل الكرز، والحليب، والموز، والبطاطا الحلوة، وأرز الياسمين (التايلاندي).

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