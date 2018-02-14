تزامناً مع «غبار الرياض».. هكذا تتجنب آثاره (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

قدَّم الدكتور عبدالله الحربي، اسْتشَاري الأمراض الصدرية، مجموعة نصائح مُهِمَّة، للحماية من آثار موجة الغبار التي تضرب مِنْطَقَة الرِّيَاض حَالِيّاً.

وقال “الحربي” فِي فيديو نشره حساب “جامعة الملك سعود”: “يجب على الجميع عدم الخروج من المنزل إِلَّا للضرورة القصوى، ومن يخرج عليه أن يرتدي (الكمام المفلتر، أو العادي)، ويُفَضّل أن يكون مبللاً لمقاومة الغبار ومنعه من دخول مجرى التنفس”.

وأَضَافَ: “ننصح فِي حَالَة حدوث أَيْ أعراض مثل تفاقم حساسية الأنف، أو ضيق فِي التنفس، أو سعال حاد فيجب مراجعة أقرب طوارئ”.

وبِشَأْنِ مَرْضَى الحساسية والربو الشعبي، شَدَّدَ “الحربي” على ضرورة “أن يلتزموا بالأدوية الوِقَائِيّة بشكلٍ يومي”.