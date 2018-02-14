«أبل» تستعد لطرح هاتف «آيفون» منخفض السعر منتصف 2018

تواصل – وكالات:

قال “مينغ تشي كو” محلل شركة KGI، ‘‘إن شركة أبل ستطلق هاتف أيفون جديداً فِي النصف الثَّانِي من عام 2018 بشاشة 6.1 بوصة‘‘.

ويقال: ‘‘إن الجهاز سيحتوي على بعض الميزات أيفون X مثل face ID، لكن سيكون متاحاً بسعر منخفض وليس مرتفعاً مثل IPHONE X؛ إِذْ تخطط الشَّرِكَة للتنازل عن بعض المزايا التي أَدَّتْ إِلَى رفع التكلفة، مثل شاشة الـOLED التي سيتم استبدالها بأخري LCD، بِالإِضَافَةِ إِلَى إطار من الألومنيوم، وكَامِيرَا مع عدسة واحدة، كما سيتم الاستغناء عن ميزة 3D Touch‘‘.

هواتف أيفون 2018

وتشير التقارير إِلَى أن أبل ستتمكن من بيع عدد أكبر من هاتف أيفون الجديد منخفض التكلفة الذي سيكون متاحاً بسعر يتراوح بين 700 و800 دولار، ويري “كو” أن شحنات أبل من هاتف أيفون 2018 ستكون حوالي 105 – 115 مليون وحدة إذا وفرته بسعر 699 دولاراً، و95 – 105 ملايين وحدة إذا كان بسعر 799 دولاراً.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن هاتف أيفون الجديد فِي الفترة من سبتمبر إِلَى أكتوبر المقبل كالمعتاد، جنباً إِلَى جنب مع نسخة 5.8 بوصة، وأخرى أكبر بقياس 6.5 بوصة يطلق عليها اسم أيفون X بلس.