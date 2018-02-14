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«البيئة»: حظر صيد «القبقب» في الخليج العربي لـ3 أشهر

«البيئة»: حظر صيد «القبقب» في الخليج العربي لـ3 أشهر
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تواصل – واس:

أَعْلَنَت وَزَارَة البِيئَة والمياه والزراعة، الْيَوْم الأَرْبِعَاء، فرض الْحَظْر على صيد القبقب فِي الخليج العَرَبِيّ لمدة ثلاثة أشهر بعد انتهاء المدة المقررة حَسْبَ قرار الوَزَارَة السابق.

وأَوْضَحَ وكيل وَزَارَة البِيئَة والمياه والزارعة للزراعة المهندس أحمد العيادة، أن فرض الْحَظْر سابقاً أَسْهم فِي الحفاظ على مخزون القبقب، وأدى إِلَى تحسن فِي مخزونه وتوفره فِي المصايد أثناء موسم صيده.

وأَفَادَ أن حظر صيد القبقب فِي سواحل الخليج العَرَبِيّ، يبدأ فِي 15 فبراير ويستمر حتى 15 مايو من كل عام، مُشِيراً إِلَى أن الحد الأدنى المسموح بصيده عندما يكون بطول 7 سم، دَاعِياً الصيادين إِلَى الالتزام بذلك وإعادة أمهات القبقب المحملة بالبيض أثناء عمليات الصيد للبحر مرة أُخْرَى حِفَاظاً على المخزون.

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