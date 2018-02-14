سفير المملكة بالقاهرة يكشف حقيقة دعوات الحج والعمرة المجانية

تواصل – الرياض:

أكد أحمد بن عبد العزيز قطان، سفير المملكة بالقاهرة، عدم صحة الرسائل المنتشرة من خلال المواقع الإلكترونية الوهمية التي يتم تداولها من خلال تطبيق التواصل الاجتماعي “WHATSAPP” ومواقع التواصل الاجتماعي (FACEBOOK – TWITTER)، والمتضمنة دعوة المواطنين لتسجيل بياناتهم بالكامل بهدف الحصول على رحلات حج أو عمرة مجانية بشرط إرسالها لعدد كبير من الأشخاص.

وقال “قطان”، إنه لا علاقة للمملكة بهذه الدعوات الوهمية بأي شكل من الأشكال، وإنها غير مسؤولة عن أي معلومات تَرِد على هذه المواقع غير الآمنة، أو أي عمليات نصب قد يتعرض لها من يسجل عليها.

وأهاب السفير قطان بالجميع توخي الحيطة والحذر وعدم الوقوع كفريسة لهذه الدعوات الوهمية، مؤكداً أن السفارة سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يؤسس أو يروّج لهذه المواقع المخادعة فيما يخص الحج والعمرة.