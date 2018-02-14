لماذا تشاهد نقاطاً ملونة عند فرك عينيك؟

تواصل – متابعات:

لا شك أنك مررت بهذه التجربة عند فرك عينيك بأصابعك، حيث تظهر مجموعة من النقاط أو الدوامات الملونة أمامك، فما سبب ذلك؟

يطلق العلماء على هذه الظاهرة اسم “فوسفهينس”، وتحدث عندما تمر العينان بتجربة الإحساس بالضوء، دون أن يكون هناك ضوء بشكل فعلي، وهناك طرق عديدة لتجربة هذه الظاهرة، مثل ضرب الرأس بشكل مفاجئ، أو فرك العينين، أو الضغط عليهما.

وتوجد فِي العينين خلايا عصبية، تسمى خلايا العقدة الشبكية، تتلقى معلومات بصرية من الخلايا المبصرة فِي شبكية العين، وتساهم فِي حاسة البصر، وتستقبل هذه الخلايا معلومات من الخلايا المستقبلة عند تحفيزها بالضوء.

ويمكن تحفيز خلايا الشبكية، أَيْضاً عن طريق تطبيق الضغط، حيث تعمل بنفس الطريقة التي تعمل بها عند تحفيزها بالضوء، ويتم خداع الجهاز العصبي للاعتقاد بأن العينين مفتوحتان.

ويمكن أَيْضاً اختبار هذه الظاهرة، عند الشعور بالصداع النصفي، على الرغم من أن العلماء ليسوا واثقين بعدُ من سبب حدوث ذلك، وقد يكون ناتجاً عن النشاط الكهربائي فِي أجزاء معينة من الدماغ.