«حساب المواطن» يُفسِّر معلومات مهمة تخص المستفيدين

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فسَّر برنامج حساب المواطن معنى عدد من الحالات التي تظهر على حسابات المستفیدين على بوابة البرنامج الإلكترونیة، خلال مرحلة إيداع كل دفعة.

وأوضح البرنامج أن الحالة (وجهت) تعني بأن عملیة الإيداع تحت الإجراء، وأن الحالة (مدفوعة) تعني بأنه تم إيداع المبلغ للمستفید على حساب الآيبان المسجل في البوابة.

وأضاف أن الحالة (مرفوضة) تعني بأنه لم يتم إيداع المبلغ للمستفید، فیما تعني الحالة (في الانتظار) بأن المبلغ معلق لعدم نشاط الحساب البنكي، ويلزم المستفید الدخول على البوابة والضغط على أيقونة “استئناف المدفوعات” بعد التأكد من تنشیط الحساب.