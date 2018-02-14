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بالصور.. مزارعو وادي الدواسر يوزعون «العبري» بمداخل المحافظة

بالصور.. مزارعو وادي الدواسر يوزعون «العبري» بمداخل المحافظة
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تواصل – فريق التحرير:

بادر مزارعون ومستثمرون في محافظة وادي الدواسر، بتوزيع فاكهة “العبري” مجاناً على المسافرين والمارة بمدخلي المحافظة الشرقي والغربي، وذلك ضمن فعاليات مهرجان العبري الأول الذي انطلق الاثنين الماضي.

وأوضح المشرف العام على المهرجان غازي بن حسين المسعري، أن تلك المبادرة تُعبر عن كرم أبناء المحافظة، والمملكة عموماً، وتعريف الآخرين بجودة منتج وادي الدواسر من هذه الفاكهة، مُشيداً بفريق مبادر التطوعي التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالشرفاء على تعاونهم في توزيع العبري على المسافرين.

ورحب عدد من المسافرين بتلك المبادرة، غير المستغربة من أبناء المملكة، مؤكدين أنها تأصل عدد من القيم الإسلامية في نفوس المشاركين بالتوزيع، والمستفيدين من الهدية وأبنائهم المرافقين لهم، لاسيما المقيمين ممن قدم للمملكة بغرض العمل للتعرف على جزء من قيم أبناء هذا الوطن.

 

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