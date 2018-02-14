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طوارئ «سعود الطبية» تستقبل 289 طفلاً بسبب الغبار

طوارئ «سعود الطبية» تستقبل 289 طفلاً بسبب الغبار
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تواصل- فريق التحرير:

رغم تحذيرات وزارة الصحة ونصائحها للمرضى منذ بداية موجة الغبار؛ استقبلت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة في طوارئ مستشفى الأطفال، 289 طفلاً، خلال 12 ساعة الماضية، بسبب الموجة التي شهدتها العاصمة.

وأوضحت المدينة أن الحالات تشتمل أمراض الربو والتهاب الحلق والتهاب الشُّعَب التنفسية، شائعة الحدوث مع الأطفال الأقل من ثلاث سنوات والالتهابات الرئوية.

وبدورها أكدت وزارة الصحة أن مستشفياتها ومراكزها الصحية في كافة مناطق ومحافظات المملكة، رفعت جاهزيتها لتقديم الخدمات الطبية للتعامل مع موجة الغبار، وتقديم الخدمات الطبية للمراجعين لهذه المرافق. كما دعت الوزارة عموم المواطنين والمقيمين إلى الاتصال مباشرة على مركز (937)، لتقديم الاستشارات، وذلك في حال عدم قدرة المرضى التوجه إلى المرفق.

ونشرت “الصحة” إنفوجرافيك توعوياً عبر حسابها في “تويتر” عن الوقاية من الغبار، حيث أوضحت أن الغبار يعد من ملوثات البيئة، وله عدة أضرار لاحتوائه على جسيمات كحبوب اللقاح والميكروبات. واستعرضت طرق الوقاية من الغبار، المتمثلة في الحرص على إغلاق أبواب ونوافذ المنزل، تجنب التعرض إلى الغبار إلا للضرورة القصوى، والحرص على ارتداء الكمامات ذات التصفية للهواء مع تغييرها باستمرار.

كما نصحت “الصحة” مرضى الربو بأن يحملوا معهم بخاخ الربو الإسعافي الموسع للشعب الهوائية بشكل دائم، والالتزام بأخذ بخاخ الربو الوقائي في حالة صرفه لهم من قبل الطبيب المعالج، والتوجه إلى أقرب مركز طوارئ في حال كانت الأزمة شديدة، ولم تستجب للبخاخ، ولكن كل تلك النصائح لم تأتِ بالمرجو منها، ولم تمنع التأثيرات السلبية للغبار على صحة عديد المواطنين لاسيما الأطفال.

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