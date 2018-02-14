«القحطاني»: الدفاع المدني يستعين بطيران الجيش في عمليات الإنقاذ

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

ترشيحاتنا

تنفيذ حكم الشرع بقاتل شقيقه.. ضربه بمطرقة وقيده بسلاسل وأحرقه

تنفيذ حكم الشرع بقاتل شقيقه.. ضربه بمطرقة وقيده بسلاسل وأحرقه

مفاجأة.. مصادر بمجلس الشورى تنفي المطالبة بإلغاء «المادة 77»

مفاجأة.. مصادر بمجلس الشورى تنفي المطالبة بإلغاء «المادة 77»

«شبكة أمريكية»: ناقلة نفط سعودية تحمل مليوني برميل نفط للسوق العالمي

«شبكة أمريكية»: ناقلة نفط سعودية تحمل مليوني برميل نفط للسوق العالمي

تعليق الدراسة في مدارس «حفر الباطن والقصيم» بسبب التقلبات الجوية

تعليق الدراسة في مدارس «حفر الباطن والقصيم» بسبب التقلبات الجوية

«القحطاني»: الدفاع المدني يستعين بطيران الجيش في عمليات الإنقاذ

«القحطاني»: الدفاع المدني يستعين بطيران الجيش في عمليات الإنقاذ
0

تواصل- متابعات:

كشف مدير الدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية، اللواء مانع بن شايع القحطاني، عن وجود آليات نوعية وفرق متخصصة في الدفاع المدني جاهزة في أي وقت سواء لمواجهة المواد الخطرة والمواد الكيمائية، والمواد السائلة، أو بمواجهة آثار الزلازل والبراكين -لا سمح الله- للتدخل في أي حالة، إضافة إلى آليات ومعدات الكشف عن الأشخاص المحتجزين.

جاء ذلك بعد تنفيذ الخطة الفرضية الرئيسية السنوية للدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية والتي تم تنفيذها بمحافظة رفحاء.. التمرين الفرضي “كارثة سيول” بموافقة سمو أمير المنطقة، وبحضور محافظ رفحاء بدر الهزاع وعدد من المسؤولين.

وبشأن إمكانية خدمة الطيران العمودي بالمنطقة في أعمال الدفاع المدني، أوضح اللواء القحطاني أن الطيران كما هو معروف ضم لأمن الدولة وأصبح تحت مظلة طيران الأمن سواء في الدفاع المدني أو أي جهة أخرى، وهو على أهبة الاستعداد في المشاركة إذا ما تطلب الأمر ذلك، بحسب “الرياض”.

وأضاف: “في المنطقة تتم الاستعانة بطيران الجيش، ولهم مشاركة فاعلة في عملية الإنقاذ وعملية الإخلاء، وآخرها كانت قبل شهر في مستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد في مدينة عرعر من خلال نقل شخص مصاب، وهناك خطوط ساخنة ما بيننا وبين طيران الجيش وهناك تعاون مستمر في المشاركة”.

وعن استحداث مراكز جديدة للدفاع المدني بالمنطقة، بين اللواء مانع القحطاني أن ذلك يخضع لمعايير محددة مثل المعيار السكاني، وعامل الخطورة، والمسافات في المواقع، ولا يخفي أن لدينا في منطقة الحدود الشمالية هاجس الطرق، ولدينا خطة لتغطية هذه الطرق، وعند توافر القوى البشرية سيتم فتح المراكز المحددة على مستوى المنطقة والمعتمدة من أمير المنطقة.

من جانبه قدم محافظ رفحاء بدر الهزاع شكره وتقديره لجميع الجهات المشاركة في تنفيذ الخطة الفرضية السنوية للدفاع المدني وتميزها في الأداء وفق الجدول الزمني المعد.

تجدر الإشارة إلى أنه شارك بالفرضية 15 جهة حكومية مدنية وعسكرية وتميز التمرين بالأداء العالي من كافة الجهات المعنية بتنفيذ أعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ، وشملت الفرضية كافة الأعمال من إطفاء وإنقاذ وإخلاء وإيواء وإسعاف للأسر المتضررة وبعد نهاية الفرضية تم إعادة الأوضاع والتأكد من خلو الموقع من كافة مسببات المخاطر.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الشارقة.. حريق نجا منه أصحابُ الشقة يقتل ويصيب 21 من الجيران والدفاع المدني 

الشارقة.. حريق نجا منه أصحابُ الشقة يقتل ويصيب 21 من الجيران والدفاع المدني 

حائل.. رجلان حاولا إنقاذ امرأة سقطت في بئر عميقة فلحقا بها

حائل.. رجلان حاولا إنقاذ امرأة سقطت في بئر عميقة فلحقا بها

مع موجة الغبار الحالية.. 5 نصائح مهمة من «الدفاع المدني»

مع موجة الغبار الحالية.. 5 نصائح مهمة من «الدفاع المدني»

الدفاع المدني يعلن نتائج المقبولين للوظائف

الدفاع المدني يعلن نتائج المقبولين للوظائف

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مرتزقة إيرانيين وروس في سوريا.. إحصاءات وخفايا وأسرار
تقارير وحوارات

مرتزقة إيرانيين وروس في سوريا.. إحصاءات وخفايا وأسرار

المزيد
القيمة المضافة هي الحل
مقالات

القيمة المضافة هي الحل

المزيد
إنفوجرافيك.. تعرَّف على إحصائية الحملة الموحدة بمختلف المناطق خلال يومين
انفوجرافيك

إنفوجرافيك.. تعرَّف على إحصائية الحملة الموحدة بمختلف المناطق خلال يومين

المزيد
يكون الشعب قويًّا عندما تكون للقوانين قوة
مقالات

يكون الشعب قويًّا عندما تكون للقوانين قوة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>