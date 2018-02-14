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جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم تعقد اجتماعاً تحضيرياً (صور)

جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم تعقد اجتماعاً تحضيرياً (صور)
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تواصل – الرياض

نظَّمت الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد يوم الاثنين 26/5 اجتماعاً تحضيرياً للمسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها العشرين، التي ستقام – بمشيئة الله تعالى – برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – خلال المدة 8 – 12 / 6 / 1439هـ في مدينة الرياض.

وفي مستهل الاجتماع رحَّب الأمين العام لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية الدكتور: منصور بن محمد السميح بمشرفي وحدات المسابقة وأعضائها مثمناً لهم حرصهم وعطاءهم، وحثَّهم على استحضار النية وإخلاص العمل لله تعالى في المهمة الجليلة التي يتشرفون بها، وأكَّد السميح على ضرورة الانسجام بين الوحدات، والعمل بروح الفريق الواحد، والتحلي بحسن الخلق، ورحابة الصدر، والابتسامة الدائمة في وجه حفظة كتاب الله تعالى، وبذل كل الجهود احتفاءً بأهل القرآن وتقديراً لهم، وأشار السميح إلى أنه أهمية استشعار مسؤولية العناية بكتاب الله تعالى، وتكريم أهله، وإجلال حفظة القرآن الكريم، وأن ذلك من إجلال المولى سبحانه، مؤكداً على أنَّ الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم تلقى كل الدعم والتشجيع والعناية من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المشرف العام على المسابقة معالي الشيخ : صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، الذي يتابع أعمال المسابقة بصورة مستمرة، فيذلل الصعاب، ويزيل العوائق، ويوجه بكل ما يخدم أهل القرآن الكريم ويعلي شأنهم.

بعد ذلك نوقش في الاجتماع جدول الأعمال، والتعريف بوحدات المسابقة، والمهام الموكلة إلى كل وحدة، وآلية تنفيذ خطة المسابقة ميدانياً، وسبل تجاوز العقبات.

وفي الختام وجَّه الدكتور السميح شكره الجزيل لكل العاملين في المسابقة، راجياً لهم التوفيق والسداد في عملهم، حضر الاجتماع مشرفو الوحدات، وموظفو الأمانة، والعاملون في المسابقة، والمتعاونون ورجال الإعلام.

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