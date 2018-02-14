بالفيديو.. «كريم بَشرة» سعره تجاوز 5 آلاف ريال يسبب الفشل الكلوي

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حذَّر استشاري أمراض جلدية من كريم للبشرة، أعلنت عنه فتاة عبر مقطع ترويجي بحسابها في “سناب شات”، وتقدم الاستشاري ببلاغ لهیئة الغذاء والدواء التي تفاعلت بدورها مع الشكوى وأكدت أن الإعلان مخالف.

وعلَّق الطبیب سلطان الخنیزان على المقطع قائلاً: “شاهدت فيديو عن فوائد مزعومة لكريم يحتوي على الكولاجین والذهب بسعر مبالغ فیه مع ادعاءات علاجیة كثیرة وكبیرة، وعلمیاً أملاح الذهب مادة سامة للجسم، وقد تسبب فشلاً كلوياً وقد تترسب في الجلد ولا فائدة لها في الجلد، وأتمنى التعلیق من هیئة الغذاء والدواء السعودية”.

وأظهر مقطع الفیديو عبوة الكريم البالغ ثمنها أكثر من 5 آلاف ریال، وسمع فیها صوت أحد الأشخاص يتحدث عن المنتج، قائلاً بأنه من مادة المشیمة ويحافظ على البشرة.

بدورها تفاعلت الهیئة العامة للغذاء والدواء مع تغريدة الاستشاري، وأكدت أن الإعلان مخالف، مشددة على أنها ستتخذ الإجراءات النظامیة حیال ذلك.