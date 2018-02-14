مميزات جديدة لـ «متصفح أوبرا».. تعرَّف عليها

تواصل- وكالات:

طوَّرت شركة “أوبرا” بعض حيل الاستعمال في الإصدار 51 الجديد من متصفحها الشهير ليكون الاستخدام أكثر راحة، ومنها مثلاً إمكانية الرجوع السريع إلى بداية الصفحة بالنقر مرة واحدة على علامة التبويب لصفحة الويب المعنية، وبالتالي ينتقل المستخدم إلى أعلى الصفحة مباشرة، بدل التمرير الطويل بطارة الفأرة.

وإذا كان المستخدم يرى أن طريقة عرض علامات التبويب بجوار بعضها البعض غير واضحة بدرجة كافية، أو عند غلق علامات التبويب سهواً، فإن متصفح أوبرا الجديد يتيح عرض جميع علامات التبويب المفتوحة أو التي أغلقت للتو في قائمة رأسية، حيث يمكن للمستخدم استدعاء القوائم عن طريق الزر الجديد، في أقصى اليمين أعلى شريط العنوان.

إضافة إلى ذلك يتيح إصدار متصفح أوبرا الجديد عرض مقاطع الفيديو الموجودة بمواقع الويب فيما يعرف باسم النوافذ المنبثقة Pop out، والتي يمكن تعديل حجمها بحرية وتظل في المقدمة دائماً، بحيث يمكن للمستخدم مشاهدة الفيديو وفي نفس الوقت متابعة تصفح موقع الويب.

وحتى لا يفقد المستخدم الصفحة الأصلية لمقطع الفيديو، أدمجت شركة أوبرا زر الرجوع في علامة التبويب Back to tab في نافذة الفيديو، الذي يتيح للمستخدم الرجوع إلى صفحة الويب الخاصة بمقطع الفيديو.