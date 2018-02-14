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تراجع أسعار النفط الأمريكي لأقل من 60 دولاراً للبرميل

تراجع أسعار النفط الأمريكي لأقل من 60 دولاراً للبرميل
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تواصل- وكالات:

استقرت أسعار النفط الأمريكي للتعاقدات الآجلة في تعاملات الأسبوع الجديد الثلاثاء، في حين لم تتمكن من استرداد خسائرها الأخيرة.

ويشير المحللون إلى ارتفاع إنتاج الزيت الصخري في الولايات المتحدة كسبب لتراجع أسعار الخام مؤخراً عن مستواها الذي تجاوز 66 دولاراً للبرميل وكان أعلى مستوى لها منذ 4 سنوات.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي، خلال تعاملات بورصة نيويورك للسلع اليوم بنسبة 0.2% إلى 59.19 دولاراً للبرميل.

يأتي ذلك فيما ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم إن “قوة الدفع التي رفعت سعر خام برنت إلى 70 دولاراً للبرميل توقفت في الوقت الراهن وهو ما يعد جزئيا نتيجة لاتجاه المستثمرين لجني الأرباح، إلى جانب حركات التصحيح التي رأيناها في الكثير من الأسواق مؤخراً. لكن السبب الأكثر أهمية هو أن أسس السوق في الجزء الأول من 2018 تبدو أقل دعماً للأسعار”.

وأضافت الإدارة أنه “في نهاية العام الحالي يمكن أن تتفوق الولايات المتحدة على روسيا لتصبح أكبر منتج للنفط في العالم. كل المؤشرات تشير إلى أن الظروف مواتية تماما لاستمرار النمو السريع في الولايات المتحدة حيث أن الأسعار المرتفعة ستؤدي بعد شهور قليلة إلى زيادة أعمال التنقيب وزيادة الإنتاج وزيادة الاحتياطيات”.

 

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