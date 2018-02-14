«شبكة أمريكية»: ناقلة نفط سعودية تحمل مليوني برميل نفط للسوق العالمي

تواصل – سامر محمد:

قالت شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية: إن أول ناقلة نفط عملاقة قادرة على حمل مليوني برميل من النفط الخام، كان يجري تحميلها في “لويزيانا” الأمريكية الأسبوع الماضي، في مؤشر على بدء المرحلة الجديدة في تحول الولايات المتحدة لتصبح مصدر رئيسي للطاقة.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن ناقلة النفط العملاقة “شادن” استأجرتها شركة “شل أويل” من السعودية لتلك الحمولة.

ونقلت الشبكة عن الخبير النفطي “مايكل كوهين” أن هناك كثير من مشاريع البنية التحتية المختلفة التي تجري في جميع أنحاء ساحل الخليج الأمريكي لتسهيل صعود الإنتاج الأمريكي.

وتحدثت الشبكة عن أن صادرات النفط الأمريكي تنمو منذ إلغاء الكونجرس قبل عامين لقانون صادر قبل 40 عاما والذي حظر معظم الصادرات النفطية، ومع تحسن أسعار النفط قفز الإنتاج النفطي الأمريكي متجاوزا 10 ملايين برميل يوميا، في أعلى مستوى منذ 1970م، في وقت تتحرك فيه أمريكا لتصبح مصدرا صافيا للنفط بحلول 2022م.