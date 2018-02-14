«تعليم الأحساء» يحقق في واقعة طالبات ابتدائية 25 بالهفوف

تواصل – فريق التحرير:

أصدر المدير العام للتعليم الأحساء أحمد بالغنيم، قرارا بالتحقيق فيما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، حول واقعة وقوف الطالبات المتأخرات خارج مدرسة الابتدائية 25 بالهفوف.

وكانت صورة قد انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعية لعقاب من نوع خاص لطالبات مدرسة الخامسة والعشرون بالهفوف المتأخرات، حيث أجبرن على الوقوف في الشارع طوال الحصة الأولى بسبب تأخرهن عن حضور الطابور الصباحي.

وقالت مديرة إدارة الإعلام التربوي سهير بنت حمد الحواس، عبر حسابها بموقع “تويتر”، ‘‘إن الإدارة العامة للتعليم بالأحساء، أصدرت بيانا توضيحيا حول ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي عن هذه الواقعة‘‘.

وجاء في البيان، تابعت الإدارة العامة لتعليم الأحساء، ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وقوف الطالبات المتأخرات خارج الابتدائية ٢٥ بالهفوف، وعليه وجه المدير العام للتعليم بالأحساء أحمد بالغنيم الجهة المعنية في الإدارة بفتح تحقيق واتخاذ ما يلزم وفق النظام“.