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شاهد.. كيفية إيداع العملات المعدنية بالصراف الآلي لأحد بنوك المملكة

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تواصل – فريق التحرير:

أدخل “بنك البلاد” خدمة جديدة، تسمح بإِيدَاع الأموال بالعملات المعدنية، عبر ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك.

وأَظْهَرَ مقطع فيديو صورة مستشار التخطيط والنظم الإدارية الدكتور سليمان السماحي، خطوات العملية حيث يتم فِي البداية إدخال الكارت الخاص بالمستخدم، داخل ماكينة الصراف الآلي ثم الرقم السري كالمعتاد، ثم اختيار “إِيدَاع العملات المعدنية‘‘.

بَعْدَ ذَلِكَ يتم وضع العملات المعدنية المطلوب إِيدَاعها فِي درج صغير خاص لِهَذَا الغرض، ثم إمالته لتسقط العملات داخل الماكينة، حيث يتم عدها أتوماتيكياً، وإِخْرَاج إِيْصَال للمستخدم بقيمة المبلغ الذي تم إِيدَاعه.

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