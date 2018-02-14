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بعد أن كانت «حاضنة للإرهابيين».. ميلاد جديد لـ«عوامية» القطيف (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

شهدت مِنْطَقَة وسط العوامية فِي مَدِينَة القطيف التي وصفت سابقاً بأنها كانت “حاضنة للإرْهَابيين”، ميلاداً جديداً بعد تدشين أمير الشرقية مشروع تطوير المِنْطَقَة.

وبِحَسَبِ تقرير لقناة “العَرَبِيّة” الذي رصد آخر التطورات فِي الأَعْمَال بالمِنْطَقَة، فقد تم حصر جميع المباني وهدمها؛ تَمْهِيداً لإِنْشَاء مركز حضاري يضم سوقاً شعبية للأسر المنتجة وعدداً من الأبراج وَفْقاً للتراث العمراني بالمِنْطَقَة.

وترجم مشروع تطوير وسط العوامية مفهوم “مكافحة الإرْهَاب بالتنمية” وجسده وَاقِعاً، لكافة مكونات المِنْطَقَة.

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