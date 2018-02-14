تقرير يحمل أرقاماً صادمة عن «هدر الطعام» في المملكة (فيديو)

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ذكر تقرير مصور لبرنامج “ستوديو الإخبارية” أَرْقَاماً صادمة عن “هدر الطعام” فِي المَمْلَكَة؛ إذ أكَّدَ أن النسب فِي ارْتِفَاع ولا توجد حلول مجدية حتى الآن لخفضها.

وأَوْضَحَ التقرير، أن 90 بالمائة من المنازل فِي المَمْلَكَة ترمي فائض الطعام يَوْمِيّاً، لتحتل المَمْلَكَة بذلك المرتبة الأولى عَالَمِيّاً فِي الهدر الغذائي بقيمة 49 مليار ريال سَنَوِيّاً.

ولفت إِلَى أن نحو 8 ملايين وجبة طعام تهدر يَوْمِيّاً، فيما عرض مجموعة من الصور لكميات كبيرة جِدّاً من الطعام يتم إلقاؤها فِي حَاوِيات القمامة