«العمل» تكشف هوية مُصوِّري الأطفال بطريقة لا أخلاقية

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تواصل – الرياض:

أكد خالد أباالخيل، المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنه تم التنسيق مع الجهات المختصة لكشف تفاصيل المقطع المتداول على مواقع التواصل لأطفال يصورون مشهدا مسيئا بطريقة مخالفة لنظام حماية الطفل.

وقال “أباالخيل”: إن نظام حماية الطفل، يحظر إنتاج ونشر وعرض وتداول أي عرض مرئي للطفل مخالف للآداب العامة.

جاء ذلك في تغريدة للمتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قال فيها “إشارة إلى المقطع المتداول لأطفال يصورون مشهداً مسيئاً بطريقة مخالفة لنظام حماية الطفل، الذي أكد على حظر إنتاج ونشر وعرض وتداول أي عرض مرئي للطفل مخالف للآداب العامة وتشجيعه على الانحراف.. فقد تم بالتنسيق مع الجهات المختصة التعرف على هويات من قام بهذا العمل ويجري اتخاذ اللازم بحقهم”.

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