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ما حقيقة هبوط طائرة خارج مطار جدة بسبب العواصف؟

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تواصل – متابعات:

كشف مدير العلاقات العامة والإعلام بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة تركي الذيب، حقيقة الفيديو المتداول لهبوط طائرة خارج المطار بسبب العواصف الترابية التي تشهدها جدة.

وأكد “الذيب” أن الفيديو المتداول غير صحيح تماماً، وأن الواقعة لم تحدث أصلاً، موضحاً أن الفيديو المتداول “قديم” والتُقط من داخل مطار الملك عبدالعزيز في سبتمبر 2015، أثناء العاصفة الرملية التي ضربت المحافظة آنذاك.

وأضاف أن السيارات التي ظهرت في المقطع تابعة للمكتب التنفيذي في المطار الخاص بكبار الشخصيات.

وكان نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو لهبوط طائرة خارج مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، قائلين إن سبب هبوطها هو الغبار الكثيف الذي غطى سماء جدة، وهو ما أكد عكسه مدير العلاقات العامة بالمطار.

 

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