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«واشنطن بوست»: 4 دول خسرت طائرات في سوريا خلال أسبوع واحد

«واشنطن بوست»: 4 دول خسرت طائرات في سوريا خلال أسبوع واحد
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تواصل- سامر محمد:

قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية: إن الحرب التي بدأت بمظاهرات سلمية ضد بشار الأسد في سوريا، تتحول سريعاً إلى صراع عالمي من أجل السيطرة على ما تبقى من سوريا المنهارة، ما يهدد بوقوع صراع أوسع.

وأشارت إلى أن الطائرات الحربية لـ6 دول وقوات مدعومة منهم على الأرض تتصارع فيما بينها، فالحلفاء في معركة ما داخل سوريا هم أعداء في أخرى على نفس الأرض.

وأضافت أن الولايات المتحدة وروسيا وتركيا وإيران لديهم قوات على الأرض وسط حالة من التصادم المتزايد بينهم.

وتحدثت عن أنه وخلال أسبوع واحد، فقدت روسيا وتركيا وإيران وإسرائيل طائرات حربية بنيران معادية، في حين أن الولايات المتحدة تقاتل منذ أيام للتصدي لميليشيا قبلية سورية مدعومة من إيران في الصحراء الشرقية، ما يجعل القوات الأمريكية تدخل بشكل أكثر قرباً نحو الاشتباك في الصراع السوري.

ونقلت عن محللين أن ما تشهده سوريا يمثل حرباً باردة جديدة، وأي تصعيد قد يمهد الطريق لحرب إقليمية أو عالمية باعتبار أن القوى الكبرى متواجدة بشكل مباشر على الأرض وليس عبر وكلاء كما كان يحدث في السابق.

ولفتت إلى أن تعقيد الحرب يظهر في أن تركيا وهي حليف للولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي تقاتل الأكراد المدعومين من أمريكا والذين يتلقون دعما ضمنيا في نفس الوقت من الحكومة السورية، لكن الحكومة السورية تدعم في الوقت ذاته ميليشيا قبلية تهاجم الأكراد المدعومين من أمريكا والمستشارين الأمريكيين في شرق سوريا.

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