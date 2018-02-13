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«تواصل» تكشف دور الأهالي في العثور على «مفقود صحراء تبوك» (صور)
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تواصل – خالد السالم:

كشفت مصادر خاصة، اليوم الثلاثاء، عن دور أهالي تبوك في عملية البحث والعثور على الشاب حسام السلمي المفقود في صحراء تبوك منذ ستة أيام.

وقالت المصادر لـ”تواصل”: إن “سبعة من عائلة (العطوي) وهم من أهالي المنطقة التي فُقد فيها (حسام)، عثروا عليه وسلموه إلى أعضاء (جمعية عون)”.

وأشار إلى أن “علي عيد أحمد العطوي، ومحمد سعيد مطلق العطوي، وعطا الله جدعان رشيد العطوي، ولافي سعيد مطلق العطوي، وسالم سعد رحيل العطوي، ورحيل عبيد محمد العطوي، ولافي محمد سالم العطوي”، كان لهم دور كبير في عملية إنقاذ الشاب حسام.

وفي السياق ذاته، أظهرت صورة نشرتها عائلة “السلمي” الشاب حسام بعد العثور عليه، وهو في السيارة برفقة عضو “جمعية عون” ماجد الزحوفي، وعمه أثناء إيصاله للمستشفى.

 

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